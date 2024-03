Em busca de recursos para UBSs

O presidente do Sindimont, Gilmar Lisboa, esteve com o prefeito Hissam Hussein Dehaini na manhã desta quarta-feira, 6 de março.

A agenda tinha como objetivo consultar o chefe do Executivo sobre o interesse do Município em receber recursos do Governo Federal para construção de uma nova Unidade Básica de Saúde na cidade. Hissam – claro – disse que a cidade tem interesse sim. Gilmar está com um bom relacionamento junto ao gabinete da deputada Gleisi Hoffmann (PT).

A parlamentar – como se sabe – tem uma excelente entrada em Brasília e teria lhe dito que, caso a Prefeitura tivesse interesse, ela trabalharia para liberar os recursos por meio de seu mandato. “Minha ideia é sempre trabalhar por Araucária e temos que aproveitar que estamos com as portas abertas junto ao Governo Federal. Como o prefeito disse que o recurso para a UBS é do interesse dounicípio, vamos correr atrás”, destacou.