Em campanha, Sandra Lopes visita redação de O Popular

Candidata falou um pouco das andanças que tem feito por Araucária e das bandeiras que pretende defender caso seja eleita

Ainda como pré-candidata a deputada estadual, a comerciante Sandra Lopes (Solidariedade) visitou a redação do jornal O Popular na manhã desta segunda-feira, 15 de agosto. Ela veio acompanhada de seu marido, Juarez Lopes, que também preside o Solidariedade em Araucária.

Num bate-papo rápido, Sandra falou sobre a decisão de colocar o nome à disposição nas eleições deste ano. “Recebi um convite da direção estadual do partido e resolvi aceitar esse desafio porque acredito na importância da participação feminina no processo eleitoral. Infelizmente ainda somos minoria na política, mas ao contrário de isso de desestimular, isso acabou me animando, já que precisamos mudar esse quadro”, pontuou.

Sandra lembrou que, em Araucária, por exemplo, o eleitorado feminino é superior ao masculino e que em suas andanças pela cidade tem tentado fazer com que as mulheres se conscientizem disso. “Eu sou uma pessoa que representa a maioria das mulheres que vai as urnas em outubro. Sou mãe, sou avó, sou esposa, mas acima de tudo sou uma mulher batalhadora. Uma mulher que é de Araucária, mas que tem condições de representar todo o Paraná na Assembleia Legislativa”, garantiu.

Ainda sobre a importância da participação feminina na política, Sandra destacou que na última sexta-feira, 12 de agosto, participou de um evento na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Curitiba, que abordou justamente a necessidade do país de ter casas legislativas mais igualitárias. “Esse encontro reuniu diversas lideranças femininas do meio político do Estado do Paraná para exaltar a importância da mulher no cenário político atual e reforçar a sua participação nas eleições deste ano. Só para ter uma ideia, atualmente na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná temos apenas cinco mulheres ocupando o cargo de deputadas, o que demonstra claramente a falta de espaço para mulher e, infelizmente ressaltando o machismo latente, porém presente que deixa de impulsionar as lideranças femininas”, pontuou.

A agora candidata a deputada estadual reforçou que a participação nesse encontro serviu para, entre outras coisas, conscientizar, encorajar e acima de tudo projetar cada vez mais as mulheres para o meio político, e diversas outras pré-candidatas participaram do evento cada qual representante seus partidos políticos. “Espero que as eleições deste ano representem a união das mulheres em busca da conquista de vários outros cargos dentro do Legislativo. Precisamos que as mulheres eleitoras entendam que só teremos mais espaço dentro da política quando a busca desse espaço tiver início na hora do voto”, finalizou.

Foto – divulgação

Texto: Waldiclei Barboza