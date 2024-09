Em Carta Compromisso, Braspol pede que futuro(a) prefeito(a) se comprometa em preservar a cultura polonesa

A Braspol de Araucária, uma associação cultural sem fins lucrativos, no intuito de defender os interesses da Comunidade Polonesa, convidou todos os candidatos e candidata à Prefeitura de Araucária a assumirem um importante compromisso. Para isso, reuniu sua diretoria e elaborou uma “Carta”, endereçada aos(a) postulantes ao cargo para que, caso eleitos(a), concentrem esforços no sentido de atender aos pedidos que foram listados.

Entre eles estão a restauração do Portal Polonês, importante marco da cidade, que preserva a história e pode ser muito bem explorado como ponto turístico cultural; e melhorias no Memorial do Imigrante, outro ponto que, em conjunto com o Portal, pode se tornar uma grande atração turística, necessitando de investimentos de forma a deixá-lo mais funcional e atrativo.

Também como parte dos pedidos, a associação cita o incentivo à caracterização polonesa da Avenida Centenário, que liga os pontos culturais. “Propomos que o governo municipal invista em medidas que incentivem os moradores e comerciantes da região a caracterizarem suas casas e comércios com temas, cores e adereços que remetam a Polônia, criando um ambiente único na região”, afirma a Braspol.

Demais pedidos

Reabrir a Estrada do Imigrante, caminho histórico que liga a Igreja de São Miguel a Vila Angélica, uma intervenção que além de resgatar a história da imigração polonesa, também se torna uma opção viária importante para a região.

Restaurar e melhorar a Aldeia Solidariedade no Parque Cachoeira, com um conjunto de casas típicas centenárias, pois este importante marco da cultura merece ser melhor conservado e melhor explorado.

Incentivar e melhorar a rota “Caminhos do Guajuvira”, bem como analisar a implantação de novas rotas como a rota “Caminhos de São Miguel”.

Promover uma Festa Polonesa Municipal, de modo a reviver a história dos imigrantes poloneses e valorizar o comércio de forma geral.

Segundo a Braspol, dois candidatos à Prefeitura já se comprometeram integralmente a cumprir os pedidos listados na Carta, um deles manifestou interesse, porém os demais ainda não se pronunciaram.

Edição n.º 1433. Foto: Circulando por Curitiba.