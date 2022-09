Em dezembro, Prefeitura realizará 1ª Festa Sabores das Colônias

Depois de muito tempo, a Prefeitura voltará a realizar uma grande festa de final de ano no Parque Cachoeira. O evento vem sendo chamado de 1ª Festa Sabores das Colônias e acontecerá nos dias 1º, 2, 3 e 4 de dezembro, sempre com início às 10h e término às 22h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAG), o evento – mais do que uma festividade – vem sendo tratado como uma forma de incentivar os produtores de Araucária a regularizar seus cadastros junto aos órgãos de fiscalização para que posteriormente possam comercializar seus produtos de maneira legal, vendendo para grandes redes e também para o poder público.

Além da SMAG, várias outras secretarias municipais estão envolvidas na organização do evento, como Meio Ambiente (SMMA), Urbanismo (SMUR), Finanças (SMFI) e Cultura e Turismo (SMCT). “O objetivo da festa é criar um laço da cidade com os pequenos produtores e artesões, de modo que eles possam vender e divulgar seus produtos e propriedades aos consumidores locais”, explica Dayane Stall, titular da Secretaria de Agricultura.

Entre os atrativos da Festa estará um pavilhão com espaço para até 70 expositores, onde serão vendidos hortifrutigranjeiros, produtos artesanais, geleias, pimentas, molhos, queijos, embutidos, entre outros. “Desde já estamos em contato com esses produtores para ajudá-los na organização de seu negócio, de modo que eles possuam todas as licenças necessárias para comercializar o seu produto”, acrescenta Dayane.

Também com o objetivo de fomentar o comércio local, o evento terá uma praça de alimentação com mais de dois mil metros quadrados, que priorizará empreendedores de Araucária na exploração desses espaços. “Vamos abrir um edital de credenciamento chamando esses comerciantes para montarem suas barracas e food trucks no Parque. A prioridade será para empresários que morem aqui. Somente caso não haja interessados localmente é que abriremos a oportunidade para pessoas de fora”, explica Luciano Stall, secretário de Finanças.

Atrações musicais

A ideia de fazer da Festa um espaço para que os produtores locais vendam seus produtos também valerá para as atrações artísticas que se apresentarão no evento. Por isso, pelo menos para esta primeira edição, não está prevista a vinda de qualquer tipo de show nacional. Exatamente, os artistas que ocuparão o palco a ser montado no Parque Cachoeira serão todos locais. “Pretendemos em breve divulgar um edital de chamamento para artistas que queiram mostrar o seu talento num dos quatro dias de festa”, explicou Dayane, acrescentando que isso será feito em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo.

A expectativa da Prefeitura é que pelo menos 100 mil pessoas prestigiem a Festa ao longo de seus quatro dias de realização. A programação completa do evento será divulgada em breve.

