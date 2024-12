Em disputa acirrada, Araucária Vôlei é superado pelo Apade na estreia da Superliga B

O Araucária Vôlei foi superado pelo Apade, de Belém do Pará, no jogo de estreia da Superliga B, que aconteceu na noite desta terça-feira (03/12), no Ginásio Joval de Paula Souza. O time visitante venceu os donos da casa por 3 X 0, com parciais de 25/22, 25/23, e 25/21. Foi uma partida cheia de desafios, já que na quadra estavam duas equipes de alto nível. O mesmo nível que deverá ser mantido em todas as demais disputas da competição.

Para o central Luizão, o time fez um bom jogo, considerando que as parciais foram bastante acirradas, e a definição foi mesmo nos detalhes. “Cometemos alguns erros, principalmente no contra-ataque e no side out. Porém este foi nosso primeiro jogo na competição, com a chance de testarmos o time com jogadores que ainda estão chegando. Não tivemos nenhum amistoso contra outra equipe da Superliga B antes dessa estreia, e isso também deve ser levado em conta. Então, o que podemos esperar é um crescimento do time no decorrer da competição”, observou o atleta.

O ponteiro Rafa também avaliou a partida, destacando que as parciais não foram muito abertas e que os jogos da Superliga, como um todo, não são fáceis. “Tivemos um jogo difícil na estreia, isso sem contar que o time ainda está se estruturando, novos atletas estão chegando, o que deverá mudar essa atual configuração. E esse foi só o primeiro jogo, tenho certeza que a gente tem muita coisa para mostrar nesta Superliga”, afirmou.

O Araucária Vôlei terá 13 jogos na fase classificatória da Superliga B, sendo sete partidas em casa e seis fora. Os próximos jogos em casa serão nos dias 21/12 (América SSC RN), 08/01 (Praia Grande), 19/01 (JF Vôlei), 02/02 (Montes Claros), 12/02 (São Sebastião), e 22/02 (Norde Vôlei).

Edição n.º 1444.