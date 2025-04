Em disputa apertada, IDEAS vence INDHS e administrará o HMA

A comissão de credenciamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) concluiu no final desta quinta-feira, 17 de abril, as propostas das organizações sociais interessadas em administrar o Hospital Municipal de Araucária (HMA) a partir de 1º de maio.

Numa disputa muito apertada, o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (IDEAS) conseguiu a melhor pontuação e foi considerada vencedora do processo seletivo. O resultado já foi publicado em edição suplementar do Diário Oficial do Município.

Sete organizações sociais participaram da concorrência:

Associação Saúde em Movimento (ASM),

Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (IDEAS), Instituto Vida e Saúde (INVISA),

Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória (INSV),

Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde (INSAÚDE),

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), e

Instituto Brasil Amazônia de Serviços Especializados em Saúde (INBASES).

O preço máximo que a Prefeitura estava disposta a pagar pelo serviço de gerenciamento do HMA era de R$ 6.088.899,03. A OS que ofereceu o menor preço foi justamente o IDEAS, com R$ 5,5 milhões. No entanto, como a definição da vencedora de um processo seletivo não leva em conta somente o preço, a comissão de credenciamento analisou toda uma documentação comprobatória da qualificação técnica dessas instituições para entender qual teria o melhor know how para tocar o HMA.

Nessa fase foram analisados o tempo de constituição da OS, ou seja, há quantos anos eles estão no mercado. A experiência em administração hospitalar e a experiência administrativa em atendimento hospitalar. Dentro desses quesitos foram analisadas questões como capacidade técnica de administrar hospitais com até 100 leitos, com mais de 100 leitos, capacidade de gestar unidades de clínica médica, clínica pediátrica, UTIs, entre outros.

Concluído toda esta etapa, duas organizações sociais acabaram com as mesmas notas até a segunda casa decimal, sendo que o desempate aconteceu na terceira casa decimal. O IDEAS obteve nota final de 0,978 e o INDHS 0,973.

A OS que venceu a concorrência para administrar o HMA está no mercado há nove anos. Sua sede administrativa fica em Santa Catarina. O IDEAS administra várias unidades hospitalares em seu Estado de origem, mas também estão presentes no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre as casas de saúde sob sua responsabilidade estão o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, o Hospital de Caridade de Jaguaruna, o Hospital de Caridade de Jaguaruna, o Hospital Regional de Toledo, o Hospital Estadual Roberto Chabo, o Hospital Geral de Nova Iguaçu, o Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann e o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer

Próximo passos

Com o resultado final da concorrência publicado, haverá agora alguns dias para o protocolo de eventuais recursos por parte dos demais concorrentes.

Não havendo qualquer tipo de impugnação considerada válida pela comissão de credenciamento, a expectativa é que o contrato com a vencedora seja assinado na sequência, vez que a nova OS precisa começar a tocar o HMA a 00h01 de 1º de maio de 2025.

Capacidade instalada

NO HMA o IDEAS administrará uma unidade com capacidade instalada de 84 leitos, sendo 23 de clínica médica, 13 de clínica cirúrgica, 10 de clínica pediátrica, 18 de clínica obstétrica e 20 leitos de UTI (entre adultas, pediátricas e neonatais).

Os dados históricos mostram ainda que o tempo médio de permanência dos pacientes internados no HMA é de quatro dias, o que faz com que a capacidade instalada do hospital seja de 630 leitos mensalmente.