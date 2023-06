Em duas situações diferentes, dois homens além de agredirem suas companheiras, também reagiram à abordagem policial

Na última sexta-feira (09/06), a Guarda Municipal atendeu duas ocorrências de Lei Maria da Penha, onde nas duas situações, os agressores reagiram com violência contra os policiais.

A primeira situação aconteceu na Rua Paulo Lúcio Zimmermann, no bairro Capela Velha. Por volta das 5h, um homem invadiu a casa da ex-companheira, e a ameaçou com uma faca. Quando a equipe da GM chegou no local, encontrou o indivíduo em frente a residência, e ao ser abordado, ele reagiu com agressividade contra os agentes. Diante dessa situação e do interesse da vítima em representar criminalmente, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

A segunda prisão aconteceu na Rua Arapongas, no bairro Capela Velha. Por volta de 19h15, alguns moradores acionaram a GMA devido a barulhos altos e pedidos de socorro vindos de um apartamento. Ao chegar no endereço repassado, os agentes encontraram a vítima que relatou ter sido ameaçada pelo seu companheiro.

O sujeito também teria quebrado vários objetos, entre eles uma televisão nova. Ainda conforme a moça, ela já teria registrado Boletins de Ocorrência contra o companheiro. A vítima mostrou interesse em representar contra o agressor, que ao ouvir ser dado voz de prisão, reagiu com violência contra os policiais, que tiveram que usar arma de eletrochoque para contê-lo.