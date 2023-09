Em duas situações distintas, dois homens foram presos pela Lei Maria da Penha no último domingo (10)

A Guarda Municipal de Araucária, no último domingo (10/09), atendeu duas ocorrências pela Lei Maria da Penha, e nas duas situações, ambos agressores foram presos.

A primeira situação aconteceu por volta de 2h40 da madrugada, na Rua dos Ipês, no bairro Campina da Barra. De acordo com o relato da vítima, ela teria desmaiado após seu companheiro ter a agredido com socos e chutes.

Quando os agentes chegaram no local, o agressor já tinha fugido, mas de nada adiantou, já que logo em seguida foi preso por outra viatura que estava patrulhando próximo ao local.

A segunda ocorrência aconteceu na Rua Maria Luiza Moteleski Binhara, bairro Porto das Laranjeiras. O sujeito teria ameaçado sua esposa, além de empurrá-la contra um móvel e ter apertado seu pescoço, tudo isso na presença da filha de 11 anos. Quando os agentes da GMA chegaram no local, realizaram a prisão do agressor.