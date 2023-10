Em duas situações distintas, GMA cumpre mandados de prisão por quebra de medida protetiva e tráfico de drogas

Na última quarta-feira (11/10), por volta de 19h30, uma equipe da Guarda Municipal de Araucária estava fazendo um patrulhamento pela Rua Alfred Charvet, no bairro Boqueirão, quando um homem, que já era de conhecimento ser foragido da justiça, foi avistado.

A abordagem foi realizada, e ao realizar a fiscalização da sua vida pregressa, foi confirmado o mandado de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes. O sujeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Araucária para as providências cabíveis.

Algumas horas depois, por volta das 00:30 de quinta-feira (12), a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo quebra de medida protetiva, na Rua José Antônio Janoski, no bairro Passaúna.

De acordo com as informações, um homem teria invadido a casa da sua ex-esposa. Felizmente a vítima conseguiu sair com segurança da residência, levando a filha pequena, e assim imediatamente ligou para a GMA. Ao chegar no endereço em questão, os agentes encontraram a mulher no meio da rua aguardando, ela informou qual era a casa. Com isso, os policiais entraram no local e encontraram o sujeito na garagem dentro do carro da vítima.

Em visível estado de embriaguez, o homem recebeu voz de prisão, sendo imediatamente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.