Em Lagoa Grande, assaltante de chácara morre em confronto com a PM

Um homem de aproximadamente 35 anos morreu em confronto com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira, 6 de setembro, na localidade rural de Lagoa Grande. Ele estaria acompanhado de mais um sujeito, que conseguiu fugir.

De acordo com o apurado no local, a dupla estava escondida na beira da estrada de Lagoa Grande e tentou abordar um veículo que estava entrando numa chácara. Para azar dos bandidos, o carro em questão era uma viatura da empresa de segurança eletrônica Strugala STR3, que realizava patrulhamento na região.

Os seguranças da STR3 se identificaram a solicitaram que a dupla se colocasse em posição de abordagem, os bandidos no – entanto – empreenderam fuga a pé, se escondendo no matagal.

O fato foi comunicado à Polícia Militar, que rapidamente chegou ao local – inclusive – com uma viatura da ROTAM que fazia patrulhamento em Araucária. Os policiais fizeram algumas buscas na região e, em determinado momento, visualizaram um homem saindo de dentro da mata. Houve a solicitação para que ele se entregasse, determinação que não foi atendida. O sujeito tentou fugir e – sacando de uma arma – ainda disparou contra a equipe da PM, que se obrigou a revidar.

Pelo menos um dos disparos feitos no revide pelos policiais acertou o bandido, que caiu ainda segurando uma pistola nas mãos. A equipe da ROTAM ainda verificou que o sujeito possuía sinais vitais e acionou o SIATE, porém – quando este chegou ao local – constatou que o homem já estava em óbito.

Já com a situação sob controle, os policiais identificaram que a arma em posse do bandido era uma pistola PT138, calibre 380, com capacidade para 16 tiros. Ela estava com numeração suprimida e com cinco munições restantes.

Ainda durante o curso da ocorrência, os policiais localizaram escondida num canto da estrada um veículo Fiat Strada, todo coberto de mato, o qual muito possivelmente seria utilizado pelos bandidos para fuga caso conseguissem concluir o assalto a alguma chácara da região.

Posteriormente os policiais descobriram que o veículo possuía alerta de furto datado da mesma data, em Quitandinha.

Com a situação sob controle, houve o acionamento do Instituto Médico Legal (IML), que recolheu o corpo do morto em confronto à sua sede, em Curitiba. Como ele não portava documentos, não foi possível sua identificação. Trata-se, porém, de um homem branco, cabelos pretos curtos, com altura de 1,75m, pesando cerca de noventa quilos, com idade aparente variando entre 35 e 40 anos. Seu comparsa, até o fechamento desta matéria, não fora localizado.

Texto: Waldiclei Barboza / Foto: Marco Charneski/ O Popular do Paraná