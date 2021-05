Em meio à pandemia, pessoas se aglomeram em quadra no bairro Barigui

Foto: divulgação

Os números negativos da Covid-19 continuam em curva crescente. Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), divulgado na quarta-feira (26 de maio), Araucária registra 329 óbitos e 21.849 pessoas infectadas pela doença. São números preocupantes, mas que infelizmente não intimidam a maioria das pessoas. Pra se ter uma ideia, ao longo das duas últimas semanas, o Jornal O Popular vem recebendo uma série de denúncias com relação a aglomerações e pessoas sem máscaras em uma quadra poliesportiva localizada no bairro Barigui, onde está acontecendo um campeonato de futebol nos finais de semana.

“Pra esse pessoal a pandemia acabou, não existe mais coronavírus. Eles se amontoam, não respeitam a distância mínima de segurança e também não usam máscaras. É um absurdo, e ninguém fiscaliza”, reclamou um dos vizinhos. Ele diz ainda que além da aglomeração, as pessoas usam narguilé e compartilham bebidas. “Não dá pra contar exatamente quantas pessoas se aglomeram ali todos os finais de semana, mas acredito que sejam mais de 300, e o pior é que o campeonato só está começando, isso ainda vai longe”, acrescentou uma moradora, que também é vizinha das quadras.

O proprietário das quadras explicou que a estrutura foi locada para a realização de um campeonato de futebol 7, e qualquer responsabilidade deverá recair sobre o locatário e não o locador. “Em nosso contrato consta que deverá haver respeito aos decretos e aos protocolos, sob pena de rescisão. E assim temos feito, só abrimos quando permitido pelo decreto, inclusive respeitando a capacidade máxima permitida, que, diga-se de passagem, não chega a 10%, pois trata-se de futebol amador, e com isso, a torcida se resume a amigos e familiares. Houve denúncia por parte do vizinho, a Guarda Municipal veio aqui para verificar a situação e observou que estávamos respeitando rigorosamente o decreto e os protocolos”, esclareceu. Ele lembrou ainda que por todo o espaço existem cartazes solicitando o uso de máscaras e o cumprimento do distanciamento, além de álcool gel. “Nossos seguranças também circulam pelo local e solicitam o cumprimento do protocolo. O denunciante afirma a presença de 200 pessoas, e isso já estaria muito abaixo do permitido, pois a casa comporta 1.980 pessoas. Na averiguação policial, foram constatadas 50 pessoas. Isso tudo está nos relatórios policiais para quem quiser conferir”, pontuou o proprietário.

Sobre a questão, a Guarda Municipal disse que recebeu denúncias e que esteve no local, mas apenas repassou orientações aos frequentadores. Já a Vigilância Sanitária informou que recebeu denúncia sobre essa situação nesta semana, mas que nem sempre consegue realizar ação de fiscalização em finais de semana ou horários diferenciados. Mas destacou que qualquer morador pode solicitar a presença da Polícia Militar (190) ou da Guarda Municipal (153) no momento em que presenciar aglomerações, independente do dia ou horário.