Em menos de 24 horas, Avenida das Araucárias têm 2 graves acidentes. Um deles com morte

Dois graves acidentes foram registrados ao longo da Avenida das Araucária, no bairro Thomaz Coelho, neste final de semana. Um deles resultou na morte de uma pessoa.

O primeiro dos acidentes aconteceu na noite de sábado, 6 de março, próximo à Unifacear. Nele, um motorista de um caminhão Ford Cargo bateu contra dois postes, o que deixou o trecho da pista sem iluminação.

Dentro do veículo, além do motorista, estavam outras quatro pessoas, sendo duas delas crianças. A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada pelos órgãos competentes, até porque o condutor do veículo fugiu do local, deixando seus passageiros sem socorro.

Apesar de o motorista ter dado no pé, felizmente, nenhum dos ocupantes do caminhão sofreu ferimentos classificados como graves. Eles, porém, foram encaminhados ao Hospital do Trabalhador pelos socorristas do SIATE.

O estrago causado pelo caminhão, porém, deixou o trânsito complicado na Avenida das Araucária, até porque vários fios da de iluminação da via caíram sobre a pista e até em cima de um ônibus do transporte coletivo. Foi necessário o apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar, dos agentes de trânsito do Município e de equipes da Copel para arrumar a bagunça.

Manhã de domingo

Já o segundo acidente na Avenida das Araucária ocorreu na manhã deste domingo, 7 de março, bem na rotatória do Corpo de Bombeiros. Informações preliminares dão conta de que o motorista de um veículo Gol fazia o contorno da rótula quando foi acertado em cheio por um Jetta.

No gol estava um casal, sendo que o homem que dirigia o veículo morreu na hora. Já a passageira foi encaminhada em estado grave ao hospital. O motorista do Jetta teria fugido do local.

Os nomes das vítimas ainda não foi divulgado. Mais informações em breve

Acidente na manhã deste domingo teve um óbito confirmado

Motorista do caminhão fugiu do local em acidente na noite deste sábado

Texto: Waldiclei Barboza / Fotos: Marco Charneski/ O Popular do Paraná