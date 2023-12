Em noite de gala, “Melhores do Ano” entrega premiações aos vencedores

A celebração dos Melhores do Ano em Araucária transcendeu as expectativas na sua 24ª edição, consolidando-se como uma festa de reconhecimento e sucesso. Comparando com a edição anterior, o evento não apenas manteve, mas ampliou sua grandiosidade, homenageando 80 empresas e profissionais que se destacaram em suas respectivas categorias.

No Sítio do Alemão, mais de 500 empresários participaram da grande festa de premiação, que aconteceu na noite da última terça-feira, dia 05 de dezembro.

A empresária e jornalista Gabi Rocha, organizadora do Prêmio, expressou sua satisfação em liderar uma celebração tão relevante para a cidade. “O sucesso desse evento se deve principalmente por eu ter ao meu lado, grandes parceiros, pessoas que confiam no meu trabalho e que me ajudam a fazer esse evento grandioso como ele é”, contou a jornalista.

A jornada para coroar o sucesso do Prêmio Melhores do Ano iniciou em setembro, quando começaram as votações abertas para que o público pudesse votar e escolher quem seus preferidos de cada categoria. Além da entrega de troféus, a noite foi marcada por diferenciais como uma cabine de fotos instantâneas, coquetel servido pelo Brothers Drinks, e uma variedade de bebidas, incluindo chopp, cerveja e espumante.

“O destaque não se limita apenas à cerimônia de premiação, mas se estende à exposição da marca ao longo do ano, com outdoors e painéis de LED, proporcionando às empresas premiadas uma visibilidade contínua que impacta positivamente nas vendas e na consolidação das suas marcas. Assim, além de ser uma ocasião de celebração e reconhecimento, o Melhores do Ano em Araucária desempenha um papel crucial no fortalecimento dos negócios locais, proporcionando uma plataforma única para empresas e profissionais se destacarem e fortalecerem suas posições no mercado. Agradecemos a todos os envolvidos, destacando a importância de cada contribuição para o sucesso contínuo desse evento tão prestigiado na cidade”, finalizou Gabi.

Confira os vencedores do 24º Prêmio Melhores do Ano no link: https://araucariamelhoresdoano.com.br/ganhadores-2023/

Foto: Carlos Poly

Nina Santos

Edição n.º 1392