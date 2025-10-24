A desembargadora Tatiane de Cassia Viese proferiu uma decisão liminar na tarde desta sexta-feira, 24 de outubro, determinando que o Cartório Eleitoral de Araucária antecipe o evento de retotalização dos votos das eleições de 2024. É neste ato que os votos dados aos vereadores do Solidariedade serão considerado nulos, fazendo com que Professor Valter e Leandro da Academia percam seus mandatos.

A nova decisão da magistrada aconteceu em um pedido feito pelos advogados de Ben Hur Custódio de Oliveira (União), alegando que o Cartório Eleitoral de Araucária tardou para o dia 4 de novembro de 2025 a retotalização dos votos e que isso não se mostrava razoável. “Ante o exposto, conheço do feito como pedido de tutela de urgência e concedo a ordem liminar apenas e tão somente para o fim de determinar que o Juízo da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária, renove, imediatamente, os atos necessários para a realização da cerimônia de retotalização dos votos até o dia 30/10/2025”, escreveu.

Até o momento o Cartório Eleitoral de Araucária ainda não confirmou quando promoverá a nova recontagem. Tão logo essa recontagem aconteça, as cadeiras que eram ocupadas por Valter e Leandro passarão a ser ocupadas por Ben Hur Custódio de Oliveira (União) e Ricardo Teixeira (Republicanos).

TSE

Ainda cabe recurso da decisão do TRE ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Porém, até que o caso seja analisado em Brasília, é preciso cumprir o determinado em segunda instância