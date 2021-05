Em “obra express”, Prefeitura pavimenta quase 3km em dois meses

Trecho pavimentado liga Rio Verde Acima ao Colônia Cristina. Foto: Marco Charneski

Iniciada na segunda quinzena de março, a obra de pavimentação da rua Miguel Krupa, que liga as avenidas São Casemiro e Independência, já está quase pronta. Isto mesmo! Toda a extensão da via, que tem quase três quilômetros, foi asfaltada em cerca de dois meses.

Toda a obra vem sendo feita pelas próprias equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), com a utilização de maquinário pertencente ao Município. De acordo com o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), que acompanha quase que diariamente o desenrolar do serviço, antes da capa asfáltica, foram feitos os trabalhos de alargamento da pista, escavação e reforço da base, tudo para garantir uma maior durabilidade do pavimento. “Colocamos aqui uma base de pedra brita, a graduada mais 4 A que a gente chama, numa espessura de 40 centímetros. Além de um reforço de saibro de 25 centímetros e, para finalizar, a capa de asfalto CBUQ de 4 centímetros de espessura. É pavimento para durar vinte, trinta anos, no mínimo”, comenta.

Com a obra pronta, os moradores do Rio Verde Acima e de Colônia Cristina passam a ter suas localidades integradas por meio de estradas asfaltadas. O pavimento facilita ainda o trabalho de escoamento da safra e garante que haja menos perda de produção, pois o transporte em estradas de chão acabava por diminuir a qualidade do produto.

Conforme o prefeito, a obra deve ser terminada nos próximos dias, com a finalização do trabalho de pintura da sinalização viária. “Em algumas regiões da cidade, temos condições de fazer essas pavimentações com equipes próprias, o que acaba sendo mais ágil. Porém, por conta da limitação de pessoal, equipamentos e até em razão da complexidade de alguns projetos, são poucas as obras que podemos utilizar esse modelo de execução”, pontuou.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021