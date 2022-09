Em ocorrências distintas, dois procurados da justiça são presos pela Guarda Municipal de Araucária

No início da madrugada do último domingo (25), às 1h40, a Guarda Municipal realizou a prisão de um homem procurado pela justiça que vinha de Campo Largo sentido Araucária, conduzindo um caminhão. Quando a GM tentou a abordagem com sinais luminosos e sonoros, o condutor não acatou às ordens, dando início a um acompanhamento tático.

Após informar outras viaturas via rádio, as equipes conseguiram abordar o caminhão, realizando a checagem dos documentos e constatando o mandado de prisão. O motorista foi conduzido à Cadeia Pública de Araucária.

Pouco mais tarde, às 4h35 as equipes foram acionadas para atender uma briga generalizada em uma distribuidora de bebidas na Av. Manoel Ribas. Os envolvidos foram abordados, e um deles possuía um mandado de prisão. Após a checagem das informações, ele foi levado à Cadeia Pública de Araucária, onde está cumprindo ordem judicial. Os demais abordados foram orientados e liberados no local.

Fotos: Divulgação GMA