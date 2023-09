Em São Paulo, Procon participa de congresso sobre direitos do consumidor

O diretor do Procon de Araucária, Cleber Soczek, participou recentemente de um congresso em São Paulo sobre o que há de mais atual na matéria de direitos do consumidor.

Lá, além de se atualizar sobre as principais ferramentas para garantir que o consumidor tenha uma experiência de compra satisfatória, Cleber também visitou a Fundação Procon de São Paulo, uma instituição reconhecida nacionalmente por seu trabalho exemplar na proteção dos direitos do consumidor. “Essa troca de ideias e informações com os profissionais que atuam na maior cidade do país possibilita que melhoremos as práticas adotadas em nosso município”, comentou Cleber.

Também nessa visita a São Paulo, Cleber teve a oportunidade de participar de uma reunião no SENACON (Secretaria Nacional do Consumidor), onde discutiu questões essenciais relacionadas à proteção dos direitos do consumidor em âmbito nacional. A romaria incluiu ainda uma visita ao MPCon (Ministério Público do Consumidor), onde acontecia um evento que reuniu especialistas e autoridades na área de defesa do consumidor.

Cleber ainda foi recebido pelo deputado federal Celso Russomano, uma das referências nacionais quando o assunto é defesa do consumidor. Durante a conversa que teve com o dono do bordão “estando bom para ambos os lados”, o deputado compartilhou valiosas dicas para aprimorar o funcionamento do Procon de Araucária. Também discutiram amplamente o caso da empresa 123 Milhas, sendo que o parlamentar fez algumas orientações específicas sobre como Cleber e sua equipe podem auxiliar os lesados pela empresa aqui em Araucária.

