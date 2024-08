Em seu quarto ano de funcionamento a Clínica CVA reinaugura em novo espaço

A Clínica CVA está comemorando seu quarto ano de atendimento, marcando uma trajetória de sucesso e dedicação no cuidado com os pets de Araucária. Desde sua fundação, a CVA se destacou como uma referência em atendimento veterinário na região, e devido à crescente demanda, precisou ampliar suas instalações para oferecer um serviço ainda melhor e mais completo para seus pacientes.

O sucesso da CVA ao longo desses quatro anos é fruto de um atendimento especializado e de alta qualidade, que conquistou a confiança e a satisfação dos tutores e dos pets. Recentemente, a clínica deu mais um passo importante para aprimorar seus serviços ao iniciar, no começo deste ano, o atendimento 24 horas. Essa mudança tem como objetivo proporcionar um suporte integral para os pets, garantindo que recebam cuidados e assistência a qualquer hora, todos os dias da semana.

Foto: Divulgação

A ampliação das instalações da clínica trouxe diversas melhorias para o atendimento. O novo espaço conta com um laboratório e um centro de imagem integrados, o que facilita e agiliza os diagnósticos, permitindo que os veterinários tomem decisões rápidas e precisas sobre o tratamento dos animais. Além disso, a clínica agora possui mais consultórios e leitos de internamento, proporcionando um ambiente mais confortável e adequado para os pets que necessitam de cuidados especiais.

Outro diferencial oferecido é a variedade de especialidades oferecidas, garantindo todas as necessidades dos pets em um só lugar. Entre os especialistas da clínica, encontram-se dermatologistas, oncologistas, cardiologistas, pneumologistas, ortopedistas, neurologistas, endocrinologistas e gastroenterologistas. Essa diversidade de áreas permite um atendimento completo e personalizado, feito em um só lugar.

Pensando no conforto e na segurança dos felinos, a CVA implementou uma divisão entre a recepção e as salas de espera. Agora, a sala de espera dos gatos é separada da dos cães, evitando incidentes e reduzindo o estresse dos felinos, que são pacientes mais sensíveis e costumam estranhar ambientes desconhecidos. Além disso, os consultórios destinados aos gatos são exclusivos, proporcionando um espaço mais tranquilo e menos estressante para eles, garantindo um atendimento mais eficaz e humanizado.

A reinauguração do novo espaço da CVA não é apenas uma expansão física, mas também um marco na trajetória da clínica, que reafirma seu compromisso com a excelência no atendimento e o cuidado com os animais de estimação de Araucária. Ao longo desses quatro anos, a CVA tem se dedicado a oferecer um serviço de qualidade, com amor e profissionalismo, ganhando a confiança e o carinho dos tutores de pets da região.

Serviço

Para conhecer as novas instalações e experimentar o atendimento diferenciado que a clínica oferece, vá até o novo espaço que fica na rua Heitor Alves Guimarães, 490, no Centro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (41) 9530-3522.

Edição n.º 1427. Nina Santos.