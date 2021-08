Em situações distintas, dois homens são detidos pela Polícia Militar por porte de drogas

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar de Araucária na sexta-feira, 30 de julho, por porte ilegal de drogas, em situações distintas. A primeira prisão foi por volta das 10h30, na rua das Andorinhas, bairro Capela Velha, quando a PM fazia um patrulhamento pela região e acabou abordando dois indivíduos em atitudes suspeitas. Com um deles, nada de ilícito foi encontrado, porém o outro, estava com uma pochete e dentro dela havia uma embalagem plástica contendo 4 cigarros de maconha, parcialmente consumidos, e mais uma pequena porção intacta. Dentro da carteira que ele carregava no bolso da calça, foi encontrada mais uma embalagem plástica, contendo cerca de 3g de maconha.

A outra situação aconteceu por volta das 23 horas, na rua das Flores, no bairro Campina da Barra, também durante um patrulhamento. A equipe percebeu que o condutor de um veículo Escort cinza, ao ver a viatura, ficou nervoso e perdeu o rumo, não sabia se estacionava ou se seguia na via. Diante dessa atitude, os policiais decidiram fazer a abordagem ao veículo, onde estavam o condutor, sua esposa e o filho do casal. Na busca pessoal foi localizado na genitália do homem, um pedaço de maconha, enrolada em um plástico preto. Indagado se haveria mais drogas no veículo, ele admitiu que tinha mais um pedaço de maconha no console do veículo, que posteriormente foi localizado depois na busca veicular. O homem confirmou ser usuário e que a droga era sua. Com a mulher e o filho nada foi localizado e os mesmos foram liberados ainda no local, juntamente com o veículo. Nas duas ocorrências, os suspeitos foram encaminhados para a 2ª Cia da Polícia Militar, onde preencheram Termos Circunstanciados por uso de drogas, e foram liberados em seguida.

Publicado na edição 1273 – 05/08/2021