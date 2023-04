Em situações distintas, GMA prende dois homens envolvidos com tráfico de drogas

Um homem condenado por tráfico de drogas no estado de São Paulo foi preso pela Guarda Municipal de Araucária no final da tarde de segunda-feira (17/04). A prisão aconteceu no momento em que uma equipe atendia uma denúncia de tráfico no estacionamento do Terminal Central. No local, estava o indivíduo com as características repassadas à Central.

Com o abordado não foi localizado nada de ilícito, porém ao consultar sua vida pregressa, a GMA constatou um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico de entorpecentes, no Estado de São Paulo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Araucária.

Drogas na roupa

Ainda na segunda-feira, a GMA prendeu um homem durante a madrugada, na rua Presidente Costa e Silva, no bairro Campina da Barra. Com ele foram encontrados 9 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e 7 embalagens tipo zip lock, contendo maconha, além de certa quantia em dinheiro trocado.

O homem escondia as drogas em uma segunda calça, que estava por baixo de sua vestimenta principal. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.

