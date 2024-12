Em solenidade na 9ª IEQ, Proerd forma 364 estudantes de Araucária

Na manhã desta segunda-feira, 25 de novembro, a equipe do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), da Polícia Militar do Paraná, realizou a formatura de 364 alunos dos quintos anos do ensino fundamental de Araucária. A solenidade aconteceu na 9ª Igreja do Evangelho Quadrangular, com a participação de aproximadamente 800 pessoas, que vibraram junto aos formandos.

Os alunos pertencem às escolas públicas municipais Professora Ceci Cantador, João Sperandio, Professora Nadir Nepomuceno, Professora Egipciana Carrano, Prefeito Alderico Zanardini, Professor Ambrósio Iantas, Maria Aparecida Saliba Torres e Sebastião Tavares, além de uma instituição da rede particular, o Colégio Metropolitana.

A formatura contou com a participação do mascote do PROERD, o leão Daren, do Palhaço Azedo (Cabo Guilherme), e do Palhaço Ziza (Soldado Iorio), que juntamente com os instrutores 2º Sargento Lopatiuk e 2º Sargento Terra fizeram do evento um momento especial para os formandos e seus familiares.

Participaram da solenidade o Major Harley Hudson Lamy, representando o Comandante do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária Ten.-Cel. Ricardo da Costa; a secretária de Governo Franciele Metka, representando o prefeito Hissam Dehaini; a secretária municipal de Educação Adriana Palmieri; Dr Lucinio Grebos, diretor presidente da Cohab Araucária; e o diretor da Guarda Municipal Rodrigo Fábio Ramos, representando o secretário municipal de Segurança Pública Cleverson Rocha.

A equipe do PROERD agradeceu ao Pastor Orlei Bonfim, que cedeu o espaço da 9ª IEQ para a realização da formatura, e também a presença dos representantes do Executivo e Legislativo, dos diretores e professores das escolas, e dos pais e familiares dos formandos.

Edição n.º 1443.