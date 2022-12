Não é todo mundo que tem o privilégio de fazer o gesto do hexa do Brasil na Copa do Mundo com apenas um dos pés. O caldeireiro de montagem e manutenção Luiz Roberto Kurletto Azambuja, 42 anos, tem essa facilidade. Isso porque ele nasceu com seis dedos em cada pé. Isso mesmo! Luiz tem 12 dedos, uma condição que a medicina chama de polidactilia, que é uma malformação congênita. Os dedos extras podem ser pequenos e não funcionais, sem a parte óssea, contendo apenas a pele, ou então totalmente formados, com ossos e articulações. No caso de Luiz, o sexto dedo funciona normalmente, assim como os demais.

“Eu sempre lidei bem com isso e até faço piada da minha dúzia de dedos, não vejo essa condição como defeito. Os amigos fazem zoeira com meus pés, principalmente quando estamos jogando truco. Na hora de ‘erguer pra seis’, eu coloco o pé na mesa. E agora na Copa, eles dizem que eu vou fazer o mesmo, colocar o pé na mesa pra dar sorte e o Brasil conquistar o hexa”, brinca Luiz. Ele diz também que tira uma onda das pessoas que não o conhecem, na hora de fazer apostas. “Quando eu digo que tenho 12 dedos nos pés eles duvidam, daí eu pergunto se querem pagar pra ver, e nessa eu levo a aposta!”.

O único problema que Luiz enfrenta é quando vai comprar calçados, é desafiador encontrar modelos que acomodem os pés das pessoas com polidactilia. “Os calçados comuns são apertados, não possuem espaço suficiente para os dedos extras. É difícil achar um que dê certo”, declara.

Hereditariedade

Para os médicos, a polidactilia é considerada uma anomalia hereditária, mas Luiz não sabe afirmar com certeza se mais alguém da sua família tem seis dedos nos pés ou nas mãos. “Eu pelo menos não sei de parentes que tenham seis dedos. Quando criança, minha mãe chegou a analisar a possibilidade de eu fazer cirurgia, mas a recuperação com fisioterapias e outros tratamentos seria muito complicada. Então, como nunca tive problemas por conta dos seis dedos, decidiram por deixar como estava. ´São dedos extras que não atrapalham, mas também não ajudam em nada”, explicou o caldeireiro.