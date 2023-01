Em três situações distintas GMA prende quatro procurados pela justiça

Na primeira ocasião, na manhã da última sexta-feira (06), uma equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento no Parque Cachoeira quando foi abordada por um homem que relatou ter recebido um documento da justiça, mas não sabia do que se tratava. A GMA solicitou sua identidade para averiguação, e constou um mandando de prisão em seu desfavor. O sujeito foi informado da situação e levado até a delegacia para as providências cabíveis.







A segunda ocorrência aconteceu no sábado (07), às 14h50. A Guarda foi acionada, por meio de uma denúncia anônima, para ir até o Terminal Central de Araucária, onde estaria um casal foragido da justiça. Ao chegar no local, a equipe abordou os dois, que estavam com 3 crianças, e confirmou a denúncia.

As crianças foram entregues aos familiares e a dupla foi levada à delegacia para as providências cabíveis. O processo corre em segredo de justiça.

O quarto indivíduo foi abordado às 17h20, na rua João Assef, no bairro Estação. Em um primeiro momento, o homem forneceu um nome falso para a GMA, mas quando foi questionado que o nome em questão não tinha cadastro no sistema, o sujeito passou seu nome verdadeiro e relatou estar ciente que tinha um mandado de prisão em seu desfavor. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Araucária.