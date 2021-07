Em um único plantão, GMA atende cinco ocorrências envolvendo violência doméstica

Foto: Marco Charneski

Durante o plantão da Guarda Municipal na noite de sábado, 3 de julho, cinco ocorrências envolvendo violência doméstica foram registradas em diferentes pontos da cidade. Do número alarmante de denúncias, duas delas resultaram em prisões, nas demais foi preciso orientar as partes, uma vez que as vítimas não prestaram queixa contra os possíveis agressores.

O primeiro caso aconteceu por volta das 19h15, onde um cidadão, ao presenciar um homem ameaçar a mulher usando uma faca, próximo ao Terminal Vila Angélica, acionou a GM. O agressor fugiu antes da equipe chegar ao local, entretanto, com base em informações obtidas de pessoas que viram o fato, o homem foi encontrado por outra equipe, dirigindo um veículo Montana. No carro foi encontrada a faca que supostamente teria sido usada nas ameaças. Feito contato com a vítima, ela não teve interesse em representar contra o marido e negou ter sido ameaçada. O homem foi orientado pela GM e liberado em seguida.

No bairro Iguaçu, às 21h45, o SAMU pediu o apoio da Guarda Municipal em um atendimento na Rua Paraíba. A mulher socorrida estava com um corte profundo na face e relatou ter levado um soco de seu companheiro. A vítima contou a equipe que em meio a uma discussão, o agressor teria caído na piscina da residência. Quando ela foi prestar socorro ao companheiro, pois o mesmo estava sob efeito de álcool, ele desferiu um violento soco em seu rosto. A mulher fugiu até a casa do vizinho, que ligou para o SAMU. O agressor foi autuado em flagrante por lesão corporal grave. A vítima, segundo informações, precisou passar por uma cirurgia no Hospital do Trabalhador.

Outra situação atendida pela GMA aconteceu por volta das 22h. Uma mulher acionou o 153 e relatou ter sido agredida pelo marido. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, porém na presença da autoridade policial, a suposta vítima, não se sabe o porquê, resolveu não representar contra seu marido. Sem lesões aparentes, o casal foi orientado pelo Delegado de Polícia e liberado.

Na madrugada

Durante a madrugada, outros dois pedidos de ajuda relacionados à Maria da Penha chegaram até à Guarda Municipal. Às 1h13 da madrugada de domingo, 4, um rapaz de 19 anos ligou para a Central da Guarda Municipal, solicitando uma viatura no Hipermercado Condor, no bairro Costeira. O chamado surpreendeu as equipes, uma vez que ao chegar no local indicado, o jovem contou aos policiais que havia acabado de agredir sua companheira, uma adolescente de 17 anos, com quem tem um filho recém-nascido.

Uma guarnição foi até o endereço indicado pelo agressor, lá a garota confirmou o ocorrido. Segundo ela, o companheiro a teria chutado e batido sua cabeça contra uma janela, que teve os vidros quebrados por conta da força do golpe. Ainda se recuperando da cesárea realizada para ganhar o bebê, a adolescente representou criminalmente contra o agressor, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A mãe da menor a acompanhou na viatura policial até a delegacia.

No bairro Thomaz Coelho, às 2h, uma mãe entrou em contato com a Central dizendo ter medida protetiva contra seu filho, que saiu da prisão há poucos dias e estaria na casa da mesma. Segundo a GMA, o indivíduo estava preso exatamente por prática de violência contra sua genitora. Uma equipe foi imediatamente até a casa, mas antes da chegada da viatura ao endereço, ela ligou novamente falando que seu filho havia saído do local. Os GMs fizeram patrulhamento na região, mas não encontraram o indivíduo. A mulher foi orientada a ligar no 153, caso ele retornasse à residência.