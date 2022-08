Em visita a Araucária, Luizão discute recursos para a cidade

Luizão foi recebido no salão nobre da Prefeitura pelo secretário de Governo de Hissam. Foto: divulgação

O deputado federal Luizão Goulart esteve em Araucária nos últimos dias para confirmar a destinação de uma emenda de sua autoria no valor de R$ 500 mil para a cidade. A visita também serviu para discutir novas ações que seu mandato pode promover em Brasília para colaborar com a Prefeitura.

Os R$ 500 mil destinados ao Município agora em 2021 serviram para ações da Saúde e se somam a outros R$ 500 mil já direcionados por seu gabinete à cidade no ano passado. Além disso, ele já havia articulado com a bancada paranaense num outro momento uma emenda no valor de R$ 214 mil para aquisição de um ônibus escolar que servirá ao transporte de estudantes.

Com isso, em dois anos de mandato, o parlamentar já encaminhou recursos para Araucária que ultrapassam a casa de R$ 1 milhão. “Sabemos o quão difícil está sendo essa pandemia, ao mesmo tempo em que a população não pode ficar desassistida. Tenho ajudado os municípios, e para Araucária enviamos recursos para estruturar a atenção básica e também para enfrentamento à pandemia”, comentou o parlamentar.

Recebido pelo secretário de Governo, Genildo Carvalho, no salão nobre da Prefeitura, Luizão ainda colocou seu gabinete na Câmara Federal à disposição das demandas da Prefeitura, seja por meio de emendas, articulações com ministérios e outros órgãos do Governo Federal. “Importante o olhar do deputado Luizão para nossa cidade. Agradeço esse recurso para nossa população, essencial nesse momento que estamos enfrentando. Luizão é um representante nosso, já foi prefeito e sabe dos desafios que os gestores têm”, pontuou Genildo.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021