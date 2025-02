“Embaixador” de Araucária junto ao Governo do Estado, deputado Gilson de Souza visita a cidade para ficar “a par” das demandas do Município

O deputado estadual Gilson de Souza (PL) esteve em Araucária na última quinta-feira, 20 de fevereiro. Ele veio a cidade agradecer ao prefeito Gustavo Botogoski (PL) e ao presidente da Câmara de Vereadores, Eduardo Castilhos (PL), sua indicação ao governador Ratinho Junior (PSD) como um dos parlamentares autorizados a falar em nome do Município junto ao Governo do Estado.

Já com o título de “embaixador” de Araucária em mãos, Gustavo e Castilhos levaram o deputado para percorrer o Jardim Israelense, que fica no bairro Capela Velha. O local é uma área de ocupação consolidada da cidade e que está recebendo algumas obras de infraestrutura viária por parte da Prefeitura. “Precisamos do apoio do deputado e do Governo do Estado para dar mais dignidade a essa região. Essas pessoas precisam de um relógio de água, de um medidor de energia.

Querem pagar por isso e precisamos dar essa possibilidade a elas”, pontuou o prefeito durante a visita.O deputado se comprometeu a – dentro de suas possibilidades – dialogar com o Governo do Estado para que a regularização dessas áreas de ocupação consolidadas seja possível. “Nosso papel é contribuir para um município ainda mais estruturado, com saúde de qualidade, educação eficiente e melhores condições de vida para a população”, afirmou.

Durante a caminhada pelo Israelense, o presidente da Câmara pontuou como aquilo que aparentemente é uma obra simples faz a diferença na vida dos moradores daquela comunidade. “A colocação de saibro pode parecer simples, mas é um avanço enorme para essa comunidade, que por tanto tempo enfrentou buracos e lama. E estamos apenas começando! Vamos seguir trabalhando para garantir mais melhorias”, destacou.Moradores do Israelense aproveitaram a visita do deputado para expor as dificuldades que eles enfrentam em seu dia a dia. “Nossa comunidade sempre foi esquecida. Agora, estamos vendo avanços, mas ainda precisamos de soluções para garantir condições dignas para todos”, ressaltou a presidente da Associação de Moradores do bairro, Ariadne de Gois Alves, conhecida como Cris.

O prefeito ainda aproveitou a visita o deputado para contextualizar a importância da cidade de Araucária para a economia do Paraná e a necessidade de que o Município esteja sempre bem atendido pelo Governo do Estado. “Araucária gera muita riqueza para todo o Paraná, mas ainda temos um grande potencial de crescimento. Com novos investimentos e qualificação profissional, podemos gerar ainda mais oportunidades para nossa população”, destacou.