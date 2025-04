Neste sábado, 19 de abril, um homem foi preso pela Polícia Militar de Araucária por violência doméstica na Rua André Bylnoski, no bairro Campina da Barra.

No local, a mulher que solicitou ajuda da PM relatou que havia sido agredida pelo marido. Segundo ela, o sujeito estava alcoolizado e lhe agrediu com puxão de cabelo e socos na cabeça. A filha foi tentar impedir que algo pior acontecesse, mas também foi agredida com um soco na boca.

Diante disso, todos os envolvidos foram levados para a Delegada de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.