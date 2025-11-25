Às vezes, a vida nos coloca em situações que nos deixam sem saber o que fazer. Um acidente, um mal-estar inesperado, um incêndio que sai do controle muito rápido. Nesses momentos, a mistura de susto, adrenalina e incerteza pode nos paralisar, tornando difícil até a decisão de qual número de emergência ligar.

É justamente para isso que existem os serviços especializados, cada um preparado para agir em um tipo de situação. Mas você sabe qual deles acionar em cada uma das situações? Para te ajudar, a equipe do Jornal O Popular reuniu os principais telefones de emergência e o que cada um atende especificamente. Acompanhe a seguir.

190 – POLÍCIA MILITAR
É o número certo para situações que envolvem segurança pública.

  • Crimes, roubos e assaltos
  • Violência doméstica
  • Perturbação do sossego
  • Atividades suspeitas envolvendo pessoas ou veículos.

192 – SAMU (SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA)
Esse é o contato indicado para emergências médicas, quando a saúde e a vida estão em risco.

  • Dor no peito, falta de ar, desmaios
  • Suspeita de infarto ou AVC
  • Acidentes de trânsito com vítimas
  • Queimaduras graves
    • Crises convulsivas ou hipertensivas
    • Trabalho de parto com risco.

193 – CORPO
DE BOMBEIROS
Chamado ideal para situações que envolvem fogo, resgate ou acidentes complexos
• Incêndios em casas, veículos ou áreas verdes

  • Vítimas presas em ferragens
  • Afogamentos
  • Desabamentos, soterramentos e deslizamentos
  • Vazamentos de gás e acidentes com produtos perigosos
  • Quedas de altura.

153 – GUARDA MUNICIPAL
A Guarda Municipal é um órgão de segurança pública municipal com foco na proteção de bens, serviços e instalações públicas, além de realizar patrulhamento preventivo e comunitário.
• Danos ao patrimônio público
• Acidentes de trânsito
• Perturbação do sossego

  • Violência doméstica.

199 – DEFESA CIVIL
Desastres naturais e riscos estruturais: deslizamento de terra, alagamentos, inundações, rolamento de pedras, quedas de árvores que ofereçam risco, etc.

Sinais de risco em edificações: rachaduras, trincas, portas/janelas emperradas que possam indicar colapso estrutural.

Emergências envolvendo produtos perigosos.
Colapso de vias públicas.

Mas, no desespero, nem sempre pensamos com clareza. É comum ligar para o primeiro número que vem à cabeça, e está tudo bem: qualquer um desses serviços de emergência vai orientar você e, se necessário, transferir a chamada para o local adequado.

