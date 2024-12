Emilly Amorim conquista bronze na etapa final do Brasileiro de Karatê

A atleta Emilly Amorim, 19 anos, ganhou mais uma medalha, dessa vez na etapa final do Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado no último final de semana, em Brasília. A carateca foi bronze na categoria Sub-21 (-50kg) e também foi vice-campeã por equipe com a seleção paranaense. Ela foi a única representante de Araucária que conseguiu participar da competição, porque viajou com recursos próprios.

Além de Emilly, outros caratecas estão sempre representando bem a cidade de Araucária nas competições. No próximo final de semana, quatro atletas participarão do exame anual de faixa preta da Federação Paranaense da modalidade, que acontecerá em Curitiba. Entre eles está o carateca mais idoso da cidade, Seu Aildo, de 70 anos, que fará exame de faixa preta; Gabriel Padilha – exame do 3º grau da faixa preta; Letícia – exame do 2º grau da faixa preta; e David Edson – exame de faixa preta.

Edição n.º 1445.