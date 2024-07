Emilly Amorim fez uma boa apresentação no Sul-Americano de Karatê

A araucariense Emilly Amorim, 19 anos, participou do Sul-Americano de Karatê, realizado no último final de semana, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. A competição reuniu os melhores caratecas da América do Sul. A carateca lutou na categoria Sub-21 – 50kg e ficou em quinto lugar – venceu uma luta e perdeu a outra. “Infelizmente não consegui medalhar, mas foi muito bom competir no Sul-Americano, toda competição é sempre um grande aprendizado”, disse a jovem.

O próximo desafio da atleta, com expectativa alta de conquistar uma medalha, será a seletiva para o Pan-Americano, que acontecerá no dia 19 de julho, no Rio de Janeiro. O Pan será realizado em São Bernardo do Campo, em São Paulo, no mês de agosto. Além de Emilly, também participarão da seletiva os caratecas araucarienses Keirrison, Robert e David.