Emilly Amorim vence seletiva e volta à seleção brasileira de karatê

Emilly Amorim, 19 anos, mandou bem no Campeonato Brasileiro de Karatê, conquistando o 3º lugar em duas categorias: Sub-21 e Sênior. Ela ainda foi campeã na seletiva do Sub-21 com menos de 55kg e passou a integrar novamente a seleção brasileira da modalidade. O campeonato/seletiva foi organizado pela Confederação Brasileira e aconteceu entre os dias 13 a 17 de março, na cidade de Caucaia, no Ceará.

Segundo a SMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Emilly treina muito, sempre focada em seus objetivos e busca aperfeiçoamento dia após dia. A atleta conta com o apoio da prefeitura através do Programa Bolsa Atleta e no pagamento de taxas federativas, sendo acompanhada de perto pelo sensei Carlin nos treinamentos no Ginásio Joval e na Academia Karatê Padilha. A atleta conta também com a ajuda de patrocinadores, porque sem apoio é muito difícil de chegar a um resultado importante como esse.

“Do ano de 2005 para cá Araucária já contou com mais de 30 participações de atletas na seleção brasileira e Emilly figurou na lista por várias vezes. É provável que no Paraná ainda não haja nenhuma cidade que tenha classificado esse número de atletas”, declarou Carlin.