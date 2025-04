Emilly Cordeiro recebe prêmio da Confederação Brasileira de Desporto Universitário

A Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) premiou e homenageou os Melhores do Ano da temporada 2024 no esporte universitário. A cerimônia foi realizada no dia 25 de março, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

Atletas de várias modalidades esportivas do calendário nacional e internacional, além das federações universitárias, estaduais, instituições de ensino superior e parceiros da última temporada da confederação foram homenageados e premiados pelo trabalho que desenvolveram no esporte universitário durante a temporada 2024.

A araucariense Emilly Amorim Cordeiro figurou entre os premiados, ela recebeu o prêmio de melhor atleta da modalidade. Em 2024, Emilly foi campeã dos Jogos Universitários Brasileiros na categoria -50kg. Com o título, foi convocada para o Pan-Americano Universitário, realizado na Colômbia, terminando a competição na primeira colocação individual e em segundo na categoria por equipes.