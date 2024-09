Emoção e glamour marcaram a 6ª edição do Concurso Miss EVA

Um dia de muito encanto e emoção. É assim que podemos descrever o 6º concurso Miss EVA, realizado no domingo (08/09), na Universidade Positivo, em Curitiba. Esta foi a segunda vez que o evento organizado pela ONG EVA não teve Araucária como sede, no ano passado aconteceu na Lapa. Porém neste ano, o concurso teve uma abrangência maior e contou com a participação de 32 candidatas, representando as cidades de São José dos Pinhais, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Araucária, Lapa, Colombo e Lima, no Peru. Isso mesmo! O concurso teve até representante de fora do Brasil.

“A cada edição o Miss EVA atinge proporções maiores, tanto em número de candidatas quanto em número de apoiadores, e isso nos motiva a seguir em frente e buscar sonhos maiores, como torná-lo um evento estadual e depois nacional. Muito obrigada a todos que tornaram tudo isso possível. Gratidão a Deus, à Universidade Positivo, à nossa madrinha oficial do MISS EVA que é também apresentadora do evento Gabriela Rocha, minha equipe de trabalho, aos jurados maravilhosos, às candidatas que embarcaram nesse sonho com a gente e ao público que veio nos prestigiar”, declarou a presidente da ONG EVA, Adri Ribeiro.

Todas as candidatas desfilaram duas vezes na passarela, arrancando muitos aplausos do público e muita animação das torcidas individuais. No primeiro desfile elas estavam com o traje esporte fino e depois desfilaram com o traje de gala. Todas estavam maravilhosas e foi difícil para os jurados avaliá-las nos quesitos simpatia, beleza e desenvoltura.

Na banca de jurados estavam Luiz Henrique Sossella Costa Lima, Cônsul da República do Peru no Paraná e diretor de comunicação da Sociedade do Corpo Consular do Estado; Hevellin de Moraes Scarelli Terwak, representante do Oncoguia, maior site nacional com informações para pacientes oncológicos (ela participou da votação remotamente); Maurenn Bernardo, jornalista do Jornal O Popular do Paraná; Cleide Barboza, psicóloga, professora e gestora escolar; Léo Lacerda, secretária de Assistência Social de Araucária; Rosane Ançay, empresária e professora, representando a Loja Cactus e a Cecato Auto Peças; Mateus Rosa, representante do Instituto Modas Para o Bem, da C&A; Michele Magalhães, empresária formada em Administração; Paulo Filho, palestrante e jurado em diversos concursos de misses e Gabriel Wisniewski, representante do Instituto GRPCOM.

As vencedoras

Na categoria Miss até 49 anos a Rainha 2024 foi Andrea Olibratoski, 46 anos, moradora de Curitiba; Julles Meyer de Barros Schwanz, 45 anos, foi a 1ª Princesa; Edita Jenniffer García Burga, 49 anos, de Lima (Peru) foi a 2ª Princesa; e Nanyara Carvalho, 30 anos, de Araucária, foi eleita Miss Simpatia.

Na Categoria Sênior, Nilza Maria Paes, 53 anos, da Lapa, foi a Rainha 2024; Simone Segóbio Leges, 51 anos, de Curitiba, foi a 1ª Princesa; Matilde Aparecida Lemes Damasceno, 80 anos, de Araucária, foi eleita a 2ª Princesa; e Devanira Rodrigues Paes, da Lapa, 67 anos, foi eleita Miss Simpatia.

“Nossas Evas merecem o melhor, o nosso melhor! E isso elas tiveram, foi incrível! O MISS EVA foi um dia daqueles que a gente repensa tantas coisas. Com o passar dos anos, aprendemos que toda dor importa, não existe mais dor ou menos dor, existe o que dói na gente. E ver as Evas, essas divas, essas estrelas em uma fase escura falando sobre acreditar, ter fé, e motivos para continuar, nos faz ter mais e mais motivos para acreditar também. Que o amor e a perseverança nos permitam seguir juntos nessa luta. E aguardem!! Em 2025 teremos a 1ª edição do Miss EVA Paraná”, comemora Adri.

Edição n.º 1432.