Empate favorecerá o Costeira no jogo de volta das semifinais da Copa da Amizade

Depois de empatar em 0×0 com o Mocidades de Pinhais na rodada de sábado (05/10), em jogo válido pela semifinal da Copa da Amizade, o Costeira FC só precisa de um novo empate para chegar à final da competição. A partida de volta será no próximo sábado (19), às 9h45, na Arena das Águas.

Para este jogo a equipe contará com a volta de alguns jogadores que estavam machucados, entre eles o Zidane, que é muito importante no meio de campo. “No primeiro jogo ele não conseguiu jogar devido ao horário do seu trabalho, ele é motorista do TRIAR e não foi liberado. Temos também o Jurandir e o Daco que deram uma recuperada e vão conseguir jogar”, disse José, um dos responsáveis pelo time.

Se garantir a vaga para a final, o Costeira enfrentará o vencedor do jogo entre Roça Grande X Piraquara, que também será no dia 19.

Edição n.º 1437.