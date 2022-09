Empolgado, Professor Valter enfatiza dobrada com Rubens Bueno

O candidato a deputado estadual Professor Valter (Cidadania) reuniu simpatizantes de sua campanha para uma reunião na última segunda-feira, 12 de setembro.

O encontro aconteceu no Centro da cidade e contou também com a participação de lideranças que apoiam sua candidatura em municípios vizinhos, como Campo Largo.

Falando aos presentes, o candidato, que também é vereador, ressaltou que tem sido muito bem recebido em suas caminhadas por Araucária e cidades do entorno, bem como alguns municípios do interior paranaense. “Estou muito empolgado com nossa campanha e principalmente com a parceria que estamos fazendo com o deputado Rubens Bueno, que é candidato à reeleição e entusiasta de nossa candidatura”, analisou.

Valter ainda ressaltou que ele e sua equipe estão fazendo uma campanha franca, focado em propostas, mas também em explicar ao eleitor qual é o papel de um deputado estadual. “Não estou prometendo que vou executar nada. Porque deputado não executa. Vou legislar, propor leis que vão melhorar a vida da comunidade de Araucária e de todo o Paraná. E vou também ajudar na fiscalização sadia do Poder Executivo, pois é este o nosso papel”, afirmou.

Ele ainda solicitou aos presentes que intensifiquem as conversas nesta reta final de campanha, pedindo o voto para amigos, familiares e conhecidos. “Estou confiante, temos uma história de bons trabalhos prestados seja na Câmara, como diretor de escola, professor em sala de aula ou ministro em minha comunidade. Então tenho um nome a apresentar para o eleitor. Assim como o nosso deputado federal Rubens Bueno também o tem. Vamos trabalhar firme nesta reta final e, com certeza, seremos recompensados no dia 2 de outubro”, finalizou.