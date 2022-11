O Mercado Tropical, do araucariense Claudenyr, que está localizado no bairro Passaúna, pegou fogo na última segunda-feira (21), causando um grande prejuízo para o dono do local, que perdeu mercadorias e boa parte da estrutura do estabelecimento.



Uma colega dele, que também é empreendedora, resolveu criar uma Vaquinha online para ajudá-lo a recuperar seu local de trabalho e o “ganha-pão” de sua família.



Além da disponibilização da vaquinha e da chave pix, eles também estão precisando de doações de materiais de construção para a reforma do local.

Como ajudar

Link da vaquinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-o-claudiney-recuperar-seu-mercado

Chave Pix Telefone: 41995122973 (Lorene de Jesus)

O Mercado Tropical está localizado na Rua Catarina Druszcz Gotfrid, 256 – Passaúna.