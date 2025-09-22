O brilho nos olhos das formandas refletia a alegria de finalizar o curso e o início de um novo ciclo. Os olhares transmitiam confiança, conquista e esperança. Foi nesse clima de emoção e empoderamento que 29 mulheres, de diferentes idades, concluíram o curso Empreendedoras da Beleza, iniciativa que aliou qualificação profissional, práticas de empreendedorismo e incentivo ao protagonismo feminino.

O curso Empreendedoras da Beleza é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, o Grupo Boticário e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), reforçando o compromisso conjunto com a inclusão social e geração de oportunidades.

A cerimônia de formatura, realizada no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI), foi marcada por sorrisos, emoção e pela consagração da dedicação intensa dessas mulheres. Durante dois meses de curso, elas participaram de 18 encontros realizados no Centro de Referência à Mulher (CRAM), que agora se transformam em oportunidades concretas de renda, autonomia e dignidade.

A formação contou com aulas teóricas e práticas em cuidados com a pele e maquiagem, além de conteúdos voltados ao empreendedorismo. O objetivo foi preparar profissionais completas, capacitadas tanto para atuar no mercado da beleza quanto para gerir o próprio negócio.

Histórias de superação deram o tom à celebração. Entre as formandas estão mães solo, mulheres que enfrentaram o desemprego, situações de violência, vulnerabilidade social e até mesmo a depressão.

Muitas delas relataram que, em meio a dias de tristeza profunda e falta de perspectivas, o curso surgiu como um respiro, uma chance de reencontrar a autoestima e acreditar novamente em si mesmas. Essa conquista não representa apenas um diploma, mas também um renascimento emocional, a prova de que é possível transformar dor em força e recomeçar com dignidade.

Encerrar uma etapa é também dar início a outra. Para essas 29 mulheres, a formatura não representou apenas o fim de um curso, mas o início de uma trajetória promissora, em que talento e coragem se unem para construir novas histórias de sucesso.

Edição n.º 1482.