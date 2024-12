Empresa não monta casinha do Papai Noel e Prefeitura improvisa “puxadinho” pro Bom Velhinho

Embora tenha reservado mais de R$ 300 mil para montar e operacionalizar uma casinha do Papai Noel para o Natal araucariense, a Prefeitura não conseguiu entregar o que prometeu a comunidade araucariense.

Isto porque a empresa que venceu a licitação para montar a casinha do Papai Noel até o momento não apareceu e, a julgar pelos prazos contratuais, não deve aparecer. Segundo informações do Portal da Transparência da Prefeitura, o trabalho de fornecimento dessa casinha deveria ser executado pela Seven Comércio e Serviços Ltda., que levaria R$ 99 mil apenas para disponibilizar essa estrutura por algumas semanas.

A empresa chegou a assinar o contrato para execução do serviço, mas até o momento não o executou. O prazo fatal para concluir o serviço é dia 7 de dezembro. Outros três itens integravam essa licitação. Um deles previa a decoração interna da casinha, mas a contratação foi julgada deserta porque ninguém se interessou em executar o trabalho. O item de decoração externa foi vencido pela empresa Street Decor Importação Indústria e Comércio Ltda., e – segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) está sendo realizado. O último item eram os serviços de Papai Noel, Mamãe Noel e duendes. O trabalho está sendo executado pela Brasiltur Eventos e Turismo Ltda.

O cano que vem levando da empresa que deveria montar a casinha do Papai Noel obrigou a Prefeitura a improvisar. Sem um teto para o Bom Velhinho, sua esposa e ajudantes, o jeito foi montar um “puxadinho” na estrutura da conhecida Casa do Artesanato, que fica próximo ao Museu Tingui-Cuera.

O “jeitinho” dado pela Prefeitura acabou criando outro problema, já que a estrutura da Casa do Papai Noel não integrou o layout da Feira das Colônias. Na prática, o Bom Velhinho ficou deslocado da área principal do Parque. As famílias que procurarem com jeitinho, no entanto, poderão fazer uma foto com o Noel.

A boa notícia é que a empresa que venceu a licitação para montagem da casinha não chegou a receber nenhum centavo pelo serviço.