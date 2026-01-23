A empresa Ocean está realizando uma campanha de arrecadação de materiais escolares, que serão destinados às crianças que moram no Jardim Iguatemi. A meta é que 100 kits escolares sejam entregues à criançada. A arrecadação será realizada até o dia 01 de fevereiro.

Estão sendo aceitos cadernos, lápis de escrever, lápis de cor, tesoura sem ponta, cola líquida, cola bastão, pasta com elástico, estojo, giz de cera, borracha, apontador, livro de historinhas, folhas sulfite e régua.

Além disso, a organização também pede a doação de mochilas. Lembrando que todos os materiais devem estar em bom estado, já que serão utilizados durante o ano inteiro pelas crianças.\

Para quem não tiver nenhum material em casa, também pode ajudar através de uma doação por PIX pela chave 41997876729. Em caso de dúvida, basta entrar em contato com a Cristiane pelo número (41) 99787-6729 ou com o Juarez pelo número (41) 99948-8440.