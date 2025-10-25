Samuel Treicik, proprietário da Unicesumar em Araucária, já confirmou sua participação no Ironman 70.3, que será realizado em 2026 e terá a prova de natação no Parque Passaúna. Samuel, que sempre se dedicou a várias modalidades esportivas, vem treinando pesado para disputar essa prova, com alto grau de dificuldade.

“Na infância, o futebol era minha alegria, na adolescência, foi o skate que se tornou minha grande paixão. Com o passar dos anos, a rotina e as responsabilidades me afastaram das pistas, mas o espírito esportivo permaneceu. Entre os 37 e 40 anos, decidi voltar a andar de skate, resgatando a energia e a emoção da juventude. Porém, durante um treino, sofri uma queda que resultou na fratura do braço, o que me fez parar definitivamente”, relata.

A pausa, contudo, fez Samuel se aventurar em outros esportes. Como já praticava surf e corrida de rua, se tornou maratonista, completando provas longas e desafiadoras. Depois dos 40 anos, veio um novo desafio: o triatlon, esporte que exige não apenas resistência física, mas também equilíbrio emocional e constância.

“Agora estou me preparando para encarar o Ironman 70.3 de Curitiba, uma prova que passará também por Araucária e Campo Largo, cidades que fazem parte da minha trajetória pessoal e profissional e que integra o processo de preparação para o meu primeiro Ironman Full, o desafio máximo do triatlon. Porque as grandes conquistas não nascem do improviso, mas do compromisso diário e da coragem de recomeçar sempre”, declara o atleta.