Empresário Vagner Nóbrega comemora mais um aniversário e recebe homenagem da família e dos amigos

Um dos nomes mais atuantes e respeitados de Araucária está comemorando mais um ano de vida e recebe a merecida homenagem de seus familiares, amigos e antigos funcionários. O empresário Vagner Nóbrega, que nesta sexta-feira (25/11) completa 75 anos, sempre foi conhecido por ser um “paizão” para seus colaboradores.

Trabalhou durante 40 anos como funcionário da empresa Furukawa e mesmo após ter se aposentado montou, ao lado dos filhos, a empresa RRT Montagens, de atacado e fabricação de componentes eletrônicos, que funcionou durante 20 anos.

“Depois que a empresa fechou, meu pai ainda ajudou os filhos a montarem dois comércios, o Aviário Andorinhas e a RV Frutas, Verduras e Delícias do Campo. Ele já não trabalha mais no dia a dia, ainda assim, está sempre presente. Sempre foi um empresário respeitado, principalmente pelos seus funcionários, que nunca o tratavam como patrão e sim como ‘paizão’. Tanto que alguns deles diziam que eram seus filhos ‘de coração’”, conta o filho Rodrigo.

Seu Vagner tem cinco filhos, três homens e duas mulheres. “Ele é muito família e fora de casa também está sempre preocupado em ajudar o próximo”, reforça o filho.

Seu Vagner

No percorrer de nossos caminhos,

Na satisfação de nossas conquistas,

Na decepção de nossas derrotas,

Na motivação de nossas lutas,

No desempenho de nossas atitudes,

No decorrer de nossos dias,

No saber viver de nossas vidas…

Saiba que você é a base de toda a nossa ação! E agradecemos todos os dias por você ser esse homem que é! Agradecemos a Deus por você ser o NOSSO PAI!!!

Não dizemos apenas feliz aniversário, pois felizes somos nós todos os dias pelo pai maravilhoso que você é! Parabéns todos os dias!!

De todos os seus familiares, amigos e filhos de coração da equipe Aviário Andorinhas.