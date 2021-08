Empresas enfrentam dificuldades para compra de créditos do TRIAR

Procura pela confecção do cartão-transporte do TRIAR tem sido grande no Terminal Rodoviário. Foto: Marco Charneski

A troca no sistema de bilhetagem que acompanhou a entrada em operação do novo TRIAR tem gerado algumas dificuldades, para as empresas que precisam comprar os créditos mensais para transporte de seus funcionários nos ônibus do transporte coletivo de Araucária.

O problema, de acordo com a Prefeitura, se deu na migração dos dados da antiga empresa que fornecia os softwares para a nova. “São arquivos muito pesados, que apresentaram alguns problemas quando foram migrados para o sistema da Transdata, que é quem fornece o sistema de bilhetagem utilizados nos ônibus do Novo TRIAR, explicou o secretário de Planejamento, Samuel Almeida da Silva.

Ele explica que algo em torno de 45% dos usuários transportados nos ônibus do TRIAR utilizam cartões-transporte fornecidos por suas empresas. “Estamos falando de 18.000 cartões emitidos por empresas a seus colaboradores”, pontuou.

Todos esses cartões estão sendo recadastrados pela Superintendência de Transporte Coletivo (STC), que – de acordo com um cronograma elaborado pelo setor – está entrando em contato com as empresas para efetivar a substituição. Esse cartão atualizado que será entregue ao funcionário da empresa trará eventual saldo de créditos que ele possuía. Ou seja, ninguém precisa ficar preocupado porque não perdeu os créditos.

Sem afetar o deslocamento

Também conforme a Secretaria de Planejamento, enquanto a empresa não entregar o novo cartão ao funcionário, ele deve continuar utilizando o antigo para acesso aos ônibus do TRIAR.

Compra de créditos

As empresas que já tiveram os cartões recadastrados já podem acessar a plataforma da Transdata para compra de créditos. O pagamento pode ser feito por PIX e por boleto bancário. A STC criou alguns canais de comunicação na necessidade de explicações adicionais. Anote aí: 41 3614-7520 (telefone e whatsapp) ou pelo email transporte@araucaria.pr.gov.br.

Novos cartões

Outra dúvida esclarecida pela Secretaria de Planejamento é com relação à emissão de novos cartões. Qualquer pessoa física pode fazer o seu. Para isso, basta se dirigir até o Terminal Central com seus documentos pessoais e comprovante de residência. A primeira via é gratuita. Mas, atenção, o movimento por esses dias no local é grande. Então, se você não tem urgência talvez valha a pena esperar alguns dias para solicitar o seu.

Isentos

Estudantes, idosos e outras pessoas que possuem o cartão-transporte com algum tipo de isenção não precisam, pelo menos por enquanto, recadastrá-los, já que eles seguem sendo aceitos normalmente nos ônibus do TRIAR.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021