Encerramento e graduação do CT Capoeira Show foi um sucesso

A noite do sábado (17/12) foi especial para os alunos da Escola e Centro de Treinamento Capoeira Show, no bairro Costeira, eles participaram do encerramento das atividades do ano, com graduações de alguns alunos. A abertura da festa foi com uma roda de recepção dos convidados e às 19h as turmas do Infantil fizeram apresentações. Em seguida foi a vez da cerimônia de graduação de 30 crianças, entre elas, algumas que treinam juntamente com os pais.







Depois teve graduação das turmas de iniciantes, que treinam nas segundas e quartas, e dos pais e filhos e adultos, que treinam no CT às terças e quintas. E pra encerrar a noite, foram realizadas graduações das turmas mais avançadas, são as graduações em níveis maiores de tempo de prática, ou seja, de alunos que já treinam há mais de 12 anos e estão entrando na fase de Formação na Capoeira. “Também tivemos a Primeira Graduação do meu Filho Anthony, de apenas 11 meses, já conhecido na Capoeira pelo apelido de Simba”, disse o contramestre Canarinho, responsável pelo CT.

Segundo ele, muitos amigos capoeiristas profissionais prestigiaram o evento e jogaram com os alunos, principalmente para incentivar aqueles que estão sendo inseridos e iniciados na modalidade. “Foi uma noite especial, os alunos mostraram seu desempenho e toda movimentação e o aprendizado do ano. O encerramento foi marcado por muitas emoções e muita ginga, com alegria”, completou canarinho.