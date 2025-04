Encontro de carros antigos organizado por moradores do Guajuvira de Baixo une diversão e ação social

Um projeto na região de Guajuvira de Baixo une a paixão por automóveis com ações solidárias em prol da comunidade. Os encontros semanais realizados no novo Posto Cordilheira, na PR-423, reúnem toda quinta-feira, a partir das 19h, dezenas de entusiastas do automobilismo. Com mais de 60 carros participando a cada edição, o evento cresceu tanto que muitos veículos chegam a ocupar áreas externas do posto.

Organizado de forma consciente e responsável, o evento mantém regras claras para garantir a segurança e o bom convívio. “Nesses encontros são proibidos som alto, borrachão ou quaisquer outros tipos de ações que prejudicam a imagem do posto a até mesmo a nós. Atualmente, contamos com o apoio da GM, que sempre passa por dentro do posto fiscalizando e também orientando os que fogem das regras do evento”, explica Ramon Santiago, um dos organizadores.

Além do ambiente voltado à admiração e exposição de carros, o evento passou a premiar o “carro destaque”, escolhido por voto popular. O vencedor leva para casa um troféu, o que tem atraído cada vez mais admiradores, incluindo influenciadores digitais interessados em registrar e divulgar o encontro.

Mais recentemente, o grupo deu início a uma iniciativa social: a arrecadação de cobertores e alimentos não perecíveis para o inverno. O objetivo é ajudar pessoas em situação de rua e famílias vulneráveis da região. Os organizadores pretendem destinar as doações à prefeitura ou a alguma ONG ativa na área.

Aberto ao público, o encontro acolhe tanto expositores quanto visitantes que desejam apenas apreciar os veículos. “O evento tem como público alvo amantes de carros, e reúne principalmente carros baixos, antigos e carros modificados em geral. Qualquer um pode expor o seu carro lá ou até mesmo ir como pedestre para apreciá-los”, ressalta o organizador.

Para saber mais sobre o projeto, você pode entrar em contato através do telefone (41) 99267-9913.

