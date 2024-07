Encontro no Museu Tingüi-Cuera vai abordar o “bê-á-bá” dos Pontos de Cultura

Você sabe o que é um Ponto de Cultura? Qualquer entidade cultural pode ganhar tais certificações do Ministério da Cultura? Quais são os temas por eles desenvolvidos? Como eles se mantêm? Esses são alguns dos questionamentos que surgem sempre que o tema é colocado em pauta.

Para esclarecer essas dúvidas, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promoverá um encontro nesta quinta-feira, 25 de julho, às 19h, no Museu Tingüi-Cuera, no Parque Cachoeira. A conversa será conduzida pela Mestra Fernanda Machado, agente cultural do Ponto de Cultura Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca, de Araucária, que já é certificado pelo Ministério da Cultura. A Mestra vai compartilhar sua experiência e seus conhecimentos sobre os Pontos de Cultura.

Ela também vai esclarecer aos participantes como se tornar um Ponto, para aproveitar os editais de incentivo à cultura pela Lei Aldir Blanc, que terá 25% voltado exclusivamente a esse setor, nos próximos 5 anos. Para participar da conversa não precisa se inscrever, é só ir diretamente no auditório do Museu.