Um encontro reuniu cerca de 150 pessoas de várias gerações da Família Filipak, cuja importância é fundamental para a história de Araucária. A reunião aconteceu no domingo, 24 de março, no Espaço Verde Salão de Festas e Eventos, em Contenda, após membros do grupo terem recriado a árvore genealógica da família. Entre bisnetos, netos, filhos, mães, pais, avós, bisavós, tataravós, a confraternização também comemorou o aniversário de 89 anos de Edwirges Filipak, única filha viva do casal Eva Nalepa e Ludovico Filipak, que deu origem a esta “grande família”.

Ludovico Filipak, filho de Inácio Filipak e Sophia król Filipak, nasceu no Thomaz Coelho em 1890. Eva Nalepa, filha de Tomás Nalepa e de Verônica Heupa, nasceu no Thomaz Coelho, em 1898. Os dois se casaram em 23 de maio de 1916, na igreja do Thomaz Coelho. Ludovico, após a morte do seu pai Inácio, residiu na casa do mesmo, ainda naquele bairro e herdou sua profissão, fabricando potes, vasos, brinquedos de barro em grande escala, sustentando a família com esse artesanato. Gostava muito de cantar e durante 30 anos fez parte do coral da igreja de São Miguel, no Thomaz Coelho. Faleceu em 4 de agosto de 1938. Viúva, Eva Nalepa tornou-se a casar com José Czelusniak, viúvo de Antônia Duczal.

Encontro reúne parte dos descendentes da Família Filipak 1

Eva e Ludovico tiveram seis filhos biológicos: Felix Inácio, Vitória

Lúcia, Francisca, Aloisio e Edwirges; e um filho adotivo: Miguel Proroc. Desses filhos vieram os demais descendentes, e parte deles esteve presente nesse primeiro encontro, organizado pelos primos. A família é vasta, tem mais de 200 integrantes entre adultos e crianças.

“Sou neta de Eva Nalepa e Ludovico Filipak e fiquei emocionada em poder encontrar meus parentes e relembrar um pouco sobre a trajetória dessa família tão importante, que fez parte da história da comunidade do Thomaz Coelho, do São Miguel e de toda aquela região. Eles contribuíram para o desenvolvimento do bairro. Meu pai Aloísio Filipak conheceu meu avô através do livro que conta a história da Família Filipak ‘Tomas Coelho – Uma Comunidade Camponesa’, lançado em 1977. Isso porque meu avô morreu quando meu pai tinha apenas seis anos, então só os filhos bem mais velhos o conheceram bem”, relata Denilce Filipak, neta de Eva e Ludovico.

Encontro reúne parte dos descendentes da Família Filipak 2

No encontro do dia 24, estiveram reunidos os seguintes membros das famílias de descendentes diretos e indiretos de Eva e Ludovico: Felix Inácio Filipak e Rosa Tajok; Aloísio Filipak e Estefânia Correia Filipak; Francisco Treciak e Francisca Sofia Filipak; Davi Czelusniak e Vitória Filipak; Francisco Surek e Lúcia Filipak; e Aleixo Staback e Edvirges Filipak.