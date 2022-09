ENEM: Temas de política que podem ser tema de redação

Prova geralmente busca assuntos históricos e contemporâneos para debate

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 156 milhões de brasileiros devem participar das eleições em 2022. Em outubro, serão escolhidos quem ocupará os cargos de presidente da República, governador, senador e deputado federal, deputado estadual ou distrital. O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) geralmente utiliza temas de grande repercussão nacional e histórica como tema de redação e a política pode ser um desses, mesmo que de forma indireta. De acordo com a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, as eleições mexem com diversos assuntos de uma só vez. “Desde a cidadania, protagonismo da comunidade, democracia, conhecimento político, políticas públicas e desejo de melhorias para nossas cidades, as eleições são fatos históricos de grande importância para a história de nosso país”, analisa.

Confira alguns temas que podem ser escolhidos pelo ENEM:



Jovens e a participação política



Neste ano, a adesão às campanhas de incentivo ao voto foi enorme e o TSE celebrou a marca histórica de registros de novos eleitores. Mais de dois milhões de eleitores entre 16 e 18 se cadastraram para votar no dia 2 de outubro. O número representa aumento de 47,2% em relação a 2018 e 57,4% em comparação a 2014.



Política e mudança social



Além da grande adesão à votação, é preciso entender qual é o papel político do voto e como ele afeta a vida de todos. É por meio do voto que a população pode promover mudanças sociais e escolher representantes que tenham as mesmas causas que o eleitor.



Obrigatoriedade do voto



Em alguns países o voto é facultativo, já no Brasil, desde 1932, é obrigatória a participação de pessoas com idade entre 18 e 70 anos. Pessoas maiores de 16 anos podem fazer o título de eleitor de forma facultativa. No entanto, de tempos em tempos o assunto volta a ser tema de debate, com argumentos fortes de ambos os lados.