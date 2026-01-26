A English For You é um curso de língua inglesa com atuação em Araucária, voltado ao público adolescente entre 11 e 18 anos. O curso possui duração total de dois anos e é estruturado em quatro apostilas, que acompanham o aluno do nível básico ao avançado. As aulas acontecem três vezes por semana, sendo duas delas direcionadas ao estudo de vocabulário, gramática e expressões da língua inglesa, e uma aula exclusiva de conversação, permitindo que os estudantes tenham contato frequente com diferentes aspectos do idioma ao longo da formação.

O funcionamento do curso prioriza a prática constante do inglês em sala de aula. As turmas são reduzidas, com até dez alunos, o que possibilita maior interação durante as atividades e acompanhamento mais próximo do desenvolvimento linguístico de cada estudante. A proposta do curso é integrar o aprendizado teórico com o uso prático da língua, favorecendo a comunicação oral e a compreensão do idioma em situações do dia a dia.

A English For You está localizada dentro do Colégio Metropolitana, na Rua Lourenço Jasiocha, nº 1058, em Araucária. Embora funcione dentro da instituição, o curso é aberto a alunos de todos os colégios do município, ampliando o acesso ao ensino de inglês para estudantes de diferentes redes de ensino. O curso de inglês existe há quatro anos no Centro de Araucária e, há dois anos, passou a atender também alunos de outras instituições, consolidando sua atuação para além do colégio sede.

Ao final dos dois anos de formação, os alunos realizam uma prova internacional da Universidade de Cambridge. A certificação obtida por meio desse exame possui reconhecimento internacional e pode ser utilizada para fins acadêmicos, como programas de intercâmbio, ou como comprovação de proficiência em processos seletivos e currículos profissionais. Dessa forma, o curso contempla tanto o processo de aprendizagem ao longo das aulas quanto a certificação formal do conhecimento adquirido.

Outra vantagem da English For You é o investimento. Com mensalidade de R$199,00 e três aulas semanais, o curso oferece ensino de qualidade a um valor acessível. As matrículas estão abertas, e é possível agendar uma aula experimental gratuita para conhecer a metodologia e a estrutura do curso.

SERVIÇO

A English For You está localizada na rua Lourenço Jasiocha 1058, no Centro. Para mais informações, entre em contato através do telefone (41) 99783-4426 ou pelo Instagram @englishforyou_school.

Edição n.º 1499. Maria Antônia.