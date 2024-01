Enquete da ACIAA mostra otimismo dos comerciantes para 2024

Dados obtidos pela Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA) por meio uma enquete realizada com seus associados mostrou que o comerciante está otimista com as vendas para este ano de 2024.

Dos que responderam a enquete, 87% disse acreditar que as vendas ao longo deste ano vão melhorar. Já 8,7% disseram entender que elas permanecerão no mesmo patamar do ano recém-findado. O restante, 4,3%, está pessimista com relação ao sucesso de seu comércio em 2024.

A pesquisa foi realizada também para medir o desempenho do comércio local durante o período do Natal passado. Os dados estratificados mostram que 43% dos que responderam a enquete obtiveram um aumento notável nas vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior (em 2022). Já 35% dos entrevistados alegaram que as vendas foram piores em comparação com Natal de 2022 e 22% disseram que o desempenho foi semelhante.

Os ouvidos pela ACIAA também foram convidados a dizer – em sua opinião – as motivações para o desempenho de suas vendas neste Natal de 2023. As respostas foram bem diversificadas, mas 26,1% disseram entender que os consumidores estão bastante endividados e que isso influenciou em seus resultados. Outros 8,7% afirmaram que a concorrência com os comércios de Curitiba segue prejudicando o comércio local.

Também otimista com o ano de 2024, o presidente da ACIAA, Aécio Novitski, afirmou que a entidade continuará buscando formas para incentivar o comércio local. “Temos tudo para vivenciarmos um ano fantástico, pois nossa cidade conta com ótima infraestrutura, temos novas empresas analisando áreas para se instalar e um perfil de consumidor mais consciente que ao comprar no comércio local, contribui para o fortalecimento da cidade num todo”, pontuou.

