Ensalamento para prova do PSS pode ser conferido a partir de 4 de janeiro

Compartilhe esta notícia

Foto: SEED

Os professores inscritos no Processo Seletivo Simplificado (PSS) poderão conferir o ensalamento para a prova a partir de 4 de janeiro em www.cebraspe.org.br/concursos/seed_pr_20_professor. O processo, que seleciona professores temporários para atuar na rede estadual em 2021, passou a contar com uma prova de conhecimentos, que será aplicada em 10 de janeiro nas cidades-sede dos 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) do Paraná.

A avaliação, que aconteceria no dia 20 de dezembro, foi adiada devido ao momento da pandemia no Estado.

Já estão disponíveis no site do Cebraspe (empresa responsável pela organização da prova presencial) instruções para a realização da prova e informações sobre as medidas de proteção para evitar a transmissão do novo coronavírus. O protocolo de prevenção teve parecer favorável da Secretaria de Estado da Saúde.

Entre as medidas tomadas, estão a higienização prévia dos locais de teste e disponibilização de álcool em gel para manuseio de objetos. Será obrigatório o uso de máscara, e todos os candidatos e funcionários vão passar por verificação de temperatura na entrada.

Os candidatos também vão receber orientações para o distanciamento social na chegada, e as carteiras terão espaçamento mínimo de 1,5 metro.

O edital do processo seletivo prevê a contratação de pelo menos 4 mil profissionais para lecionar nas unidades do Estado em 2021. Na prática, porém, ao longo do ano que vem, essas vagas serão ampliadas, chegando a 20 mil temporárias atuais. Os salários podem chegar a até R$ 3.720. Aproximadamente 40 mil dos 47 mil candidatos tiveram a inscrição deferida para realizar a prova.

Texto: Agência de Notícias do Paraná